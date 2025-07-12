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    墾丁凱撒疑食品中毒案 衛生局調查結果不成立

    台東律師公會與新北市某公司旅遊團，6月入住墾丁凱撒大飯店後，共23人出現疑似食品中毒症狀。屏東縣衛生局調查結果出爐，檢體皆未檢出病原菌，不成立食品中毒案件。示意圖。（資料照）

    台東律師公會與新北市某公司旅遊團，6月入住墾丁凱撒大飯店後，共23人出現疑似食品中毒症狀。屏東縣衛生局調查結果出爐，檢體皆未檢出病原菌，不成立食品中毒案件。示意圖。（資料照）

    2025/07/12 11:33

    〔中央社〕台東律師公會與新北市某公司旅遊團，6月入住墾丁凱撒大飯店後，共23人出現疑似食品中毒症狀。屏東縣衛生局調查結果出爐，檢體皆未檢出病原菌，不成立食品中毒案件。

    屏東縣衛生局表示，調查結果昨天出爐，此案採檢5名發病個案及8名廚工人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，也未檢出病原菌。依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

    有民眾質疑食品中毒原因，與2團重疊行程中另間老牌餐廳有關。對此，衛生局表示，未接獲相關通報，採檢僅針對凱撒大飯店。

    墾丁凱撒大飯店王姓經理告訴中央社記者，尚未收到衛生局來函，待收到正式報告後再做回應。

    台東律師公會與新北市某公司員工旅遊團，分別在6月21及22日，入住墾丁凱撒大飯店並用餐，共23人出現疑似食品中毒症狀。屏東縣衛生局6月24日採集檢體送驗，行政調查發現有生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，及熟食區部分天花板不潔等環境缺失。

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