大學分科測驗》台中考生看歷史科：把自己當古代人就好作答

大學分科測驗今天換社會組考生上場應試。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/12 10:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學分科測驗今換社會組考生上場，第一節歷史科，台中考生反映「背多分」題目少，多需跨章節整合的歷史時代觀解答，部分題目要用「當代」思維判斷，尤其混合題第一題考清代開港通商，文本提供線索少，「要把自己當古代人」以當時的社經情境思考就好作答；另考蔣中正剿匪，有限20至30字答題字數，考驗考生整合重點及語文能力，今年分科歷史難易度適中。

台中簡姓考生指出，今年歷史科「背多分」題型少，多考驗考生的歷史時代觀，需要跨章節整合觀念的題型，或是要能掌握歷史事件的前後脈絡才好作答，部分題目可以從題幹中找線索判斷，另歷史解釋的題型少，較有利考生。

請繼續往下閱讀...

台中江姓考生也說，今年分科歷史重整合概念，考生不必硬背細瑣資訊，包括簡姓考生均說，混合題第一題考清代開港通商較具難度，除文本提供的資訊少外，題目屬於較開放性答案答題，考生要以當時的社會、政經環境思惟去判斷，「把自己當古代人」思考比較好答題。

混合題另有一題考蔣中正剿匪原因，限20字內答題，包括簡姓及江姓考生均說，極考驗考生「去蕪存菁」自己整合重點的語文能力；今年整體難度難易度適中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法