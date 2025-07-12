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    金門續遭雨彈攻擊街道積水 11日單日降雨量創當地21年來新高

    金城鎮等市區積水盈尺，行車注意安全。（記者吳正庭攝）

    金城鎮等市區積水盈尺，行車注意安全。（記者吳正庭攝）

    2025/07/12 10:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕中央氣象署發布大雨特報，受低壓帶影響，今天金門縣已有豪雨發生，將有局部大雨發生的機率，請金門注意雷擊及強陣風。金門氣象站表示，7月11日降雨量達207毫米，是金門設站21年以來測得歷史最高單日雨量。

    中央氣象署11日深夜對金門縣發布豪雨特報，金門易有短延時強降雨，從11日夜間到12日會有局部大雨或豪雨發生機率，低窪地區慎防積水。

    金門大雨不斷，一早各鄉鎮街道陸續出現嚴重積水，雖然是週休2日，但積水未退，車來車往，水花四濺，仍造成行車不便，以首善金城鎮伯玉路及市街的民權路為例，多處積水盈尺，水深約半個輪胎，行車經過務必小心。

    根據中央氣象署金門氣象站統計，今天至上午8點20分，降雨量是61毫米，24小時累積雨量119毫米。

    金門伯玉路上大水難退，車來車往水花四濺。（記者吳正庭攝）

    金門伯玉路上大水難退，車來車往水花四濺。（記者吳正庭攝）

    金門大水來得快又急，部分地區出現倒灌情形。（記者吳正庭攝）

    金門大水來得快又急，部分地區出現倒灌情形。（記者吳正庭攝）

    各地出現積水，車來車往水花四濺，注意行車安全。（讀者提供）

    各地出現積水，車來車往水花四濺，注意行車安全。（讀者提供）

    積水嚴重地區，機車也熄火難行。（讀者提供）

    積水嚴重地區，機車也熄火難行。（讀者提供）

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