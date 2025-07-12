內政部統計：結婚年齡男多大於女 平均差7歲以內

藍色代表男性年齡大於女性，橘色代表女性年齡大於男性。（內政部提供）。

2025/07/12 09:58

〔記者李文馨／台北報導〕內政部6月公布統計民國112年至113年台灣男女性各年齡層結婚情形，男性以31歲至35歲最多，女性以26歲至30歲較多，各年齡層皆以「男性大於女性」比率較高，男女平均差距在7歲以內。從學歷觀察，「男高女低」及「女高男低」狀況都普遍存在。

內政部指出，觀察各年齡層配對占比，以男女同為「26-30歲」及「31-35歲」最多，分別占總結婚對數的18.67％、15.55％，接續為男性高於女性1個年齡層較多，如「31-35歲」男性與「26-30歲」女性結婚占10.59％，「36-40歲」男性與「31-35歲」女性結婚占6.12％，前4種情況占總體結婚對數5成。

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內政部續指，結婚年齡女性高於男性者比率不高，以「31-35歲」女性與「26-30歲」男性結婚占3.73％，及「36-40歲」女性與「31-35歲」男性結婚占2.17％較多，另觀察差距2個年齡層男性大於女性之情況，以「36-40歲」男性與「26-30歲」女性結婚占2.44％最多，其餘狀況皆在2％以內。

整體而言，男性以「31-35歲」占30.26％最多，女性則以「26-30歲」占34.05％較多，分別為主要的適婚年齡，且在各年齡層皆以「男性大於女性」比率較高。女性「41-45歲」年齡層有27.02％大於男性，但僅占總結婚對數的1.64％。

觀察男性各年齡層與配偶年齡差距，25歲以下，年齡平均較配偶小，25歲以上，則反之。26歲以後，男性各年齡層平均較配偶為長，而隨年齡增加，與其配偶之年齡差距也逐漸擴大，由「26-30歲」的0.25歲，增加至「51歲以上」的6.61歲。

至於女性各年齡層與配偶年齡差距，僅「20歲以下」平均較配偶年長1.24歲，不過該年齡級距僅占總結婚對數的1.90％；其餘各年齡層，平均年齡皆較配偶為低，以「21-25歲」平均較配偶低3.45歲差距最大，隨年齡增加至「36-40歲」年齡差距平均在1.08歲最少，爾後隨年齡增加後差距又逐漸擴大，「51歲以上」平均年齡差距擴大至3.01歲。

內政部也提到，結婚配對中，男女皆為「專科及大學」學歷者占44.27%最多；婚配狀況集中在人數較多的「專科及大學」及高一階的「碩士」或低一階的「高中（職）」配對為主，而「男高女低」及「女高男低」狀況都普遍存在。

內政部統計民國112年至113年台灣男女性各年齡層結婚情形，男性以31歲至35歲最多，女性以26歲至30歲較多。（內政部提供）

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