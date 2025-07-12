週末防午後雷雨！ 氣象粉專：下週末恐有熱帶擾動

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一（14日）之後，天氣仍會有些不穩定，各地山區、近山區平地午後都有可能出現降雨的機會，溫度方面持續炎熱直到下週四或五（17-18日），下週末（19-20日）要注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近。（資料照）

2025/07/12 09:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天午後各地山區及近山區的平地容易有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週一（14日）之後，天氣仍會有些不穩定，各地山區、近山區平地午後都有可能出現降雨的機會，溫度方面持續炎熱直到下週四或五（17-18日），下週末（19-20日）要注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」週末留意局部午後雷雨，溫度升高轉趨炎熱，下週留意熱帶擾動發展變化，今明兩天（12-13日）週末假期台灣的天氣型態相比於前兩天已經算是穩定許多，午後雷雨發展的機會高，特別是今天（12日）會比較明顯一些，上午各地大致為多雲或有陽光的天氣，午後各地山區及近山區的平地容易有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，尤其預報資料看起來平地部分在大台北、宜蘭一帶可能有短時較大雨勢發生機會，午後外出或是到山區活動的朋友務必要多加注意。

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明天（13日）還是會有午後雷雨，溫度方面則是會再度變得炎熱起來，今天（12日）各地高溫可以來到32-34度，明天（13日）西南風增強，降雨變少，溫度會更高一些，各地高溫可能來到33-35度，部分地區會有36度或以上高溫發生機會，外出除了留意午後的天氣變化，還要注意做好防曬、防中暑的準備。

粉專指出，展望下週一（14日）之後，目前來看不至於出現像是前幾天那種劇烈的降雨，但是天氣仍會有些不穩定，中南部沿海的迎風面區注意夜晚、清晨到上午這段時間的海陸風短暫陣雨或雷雨，到了上午過後到下午、傍晚這段期間變成是內陸、山區有熱對流雷雨發生機會，各地山區、近山區平地午後都有可能出現降雨的機會，午後外出仍要注意天氣變化的情況。溫度方面持續炎熱，各地高溫持續可達32-35度，部分區域仍有機會來到36度或以上，防曬、防中暑的準備仍不可少。

粉專續指，這種低壓外圍西南風影響的天氣可能會持續到下週四或五（17-18日），再來到下週末（19-20日）就是要注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近、通過台灣附近的機會，如果有系統要經過的話，天氣就會有明顯的變化，先提醒下週末有活動安排計畫的朋友要特別注意後續的天氣預報資訊。

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