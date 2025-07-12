為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    埔霧公路楓林口至霧社 7/14起擇要施工雙向單線通行

    台14線埔霧公路68K至80.3K路段，7月14日起擇要改善路面施工。（截取自公路局即時影像）

    台14線埔霧公路68K至80.3K路段，7月14日起擇要改善路面施工。（截取自公路局即時影像）

    2025/07/12 09:31

    〔記者張協昇／南投報導〕用路人注意了！台14線埔霧公路68K（楓林口）至80.3K（霧社）路段，7月14日（星期一）至8月15日平日進行路面擇要改善作業（例假日不施工），將採雙向單線通行，請用路人行經該路段耐心等候，減速慢行，並聽從交管人員指揮通行，或提前改道行駛避開施工路段，以維護行車安全。

    公路局中區養護工程分局埔里工務段指出，此次施工，將於每日上午8時至下午5時分段進行路面刨鋪，採半半施工調撥車道，因此只能雙向單線通行，但將視現場視實際狀況機動調整，因現有道路狹窄，請用路人行經該路段務必減速慢行，並聽從交管人員指揮通行。

    此外，台14線14K（草屯鎮光華路）至14.6K（草屯交流道南下入口）右側，以及台3線210.5K（南崗三路、成功一路口）至211K（南崗三路、仁和路口）左右側路段路面，即日起至7月25日（星期五），每天上午8時30分至下午5時，也進行路面改善施工，採半半施工並調撥車道維持通行，請用路人依現場交管人員指示及交維設施注意慢行。施工相關動態訊息可查詢公路局智慧化省道即時資訊服務網

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播