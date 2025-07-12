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    外交小尖兵8月赴美參訪 培育台灣青年國際視野

    教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」，學員們在5天培訓後進行成果發表。（教育部提供）

    教育部和外交部舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」，學員們在5天培訓後進行成果發表。（教育部提供）

    2025/07/12 09:22

    〔記者林曉雲／台北報導〕引領青年走進世界，教育部和外交部每年舉辦「外交小尖兵─英語種籽隊培訓營」，今年將選出18位高中職生及五專生，於8月下旬由外交部率隊赴美國進行參訪，透過實地觀察與交流，進一步強化跨文化理解與國際參與的實踐能力，讓台灣青年在國際舞台上發光發熱。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，根據政府「全民外交」政策理念，以及「教育部中小學國際教育中程發展計畫」辦理營隊，以提升國際化人才的溝通能力，強化學生團隊精神及國際視野，提升學生對不同文化及價值觀之理解，進而促進國際間之交流與合作。

    對象是全國高級中等學校1至2年級（含高級中等教育階段非學校型態實驗教育學生）及五專1至3年級在學學生，培訓學員應取得符合歐洲語言學習教學評量共同參考架構（CEFR）B1之英文檢定證明。

    南區場近日在高雄市左營高中舉辦，孫旻儀說明，營隊課程包含「科技與外交」、「文化價值取向及世界文化」、「跨文化溝通能力」、「國際政治探討與時事閱讀」、「國際禮儀溝通」及「英語溝通與提問技巧」等，學員須運用所學知識，從文化、產業、政治等面向切入，進行成果發表，展現青年世代對國際議題的觀察。

    有學員以半導體產業為主題，說明其於日常生活中的應用，並發想未來創新應用情境，例如結合AI與VR技術應用於醫療場域，建構具安慰感與互動性的虛擬世界；也有學員以國際禮儀為切入點，解析不同文化中手勢與行為的象徵意涵。

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