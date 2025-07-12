輕颱「百合」最快今成形！下週恐有熱帶系統影響台灣

氣象專家指出，受太平洋高壓增強影響，今、明2天氣溫回暖，天氣恢復為高溫炙熱，水氣明顯減少，不過午後仍易有局部短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/07/12 08:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，受太平洋高壓增強影響，今、明2天回暖，天氣恢復為高溫炙熱，水氣明顯減少，不過午後仍易有局部短暫陣雨或雷雨，局部地區可能出現較大雨勢。專家也提到，預估輕颱「百合」最快將於今日或明晨成形，對台無威脅，不過預估下週在台灣附近有熱帶系統活動，可能影響台灣天氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2天受太平洋高壓增強影響，水氣明顯減少，各地為多雲到晴的炎熱天氣；午後，中部以北、東北部地區及其它山區都還有局部短暫雷陣雨的機會。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」表示，氣溫回暖，各地高溫預測：北部及東半部地區均為32至35度，中南部地區31至34度，澎湖及馬祖地區29至32度，金門地區則在30至33度之間。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，清晨上午西南部有局部零星飄雨，午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，明日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週四多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。下週五之後的天氣，與熱帶系統的動向有關，需再觀察。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「百合」將於今日或明晨成形，偏北前進、掠過日本本州東方近面，再向東北遠離，對台灣無威脅。

吳德榮說明，根據最新歐洲系集模式及美國模式，第6至10天的模擬皆顯示，台灣附近有熱帶系統活動；但帶來的威脅，輕重差異很大，且模式會再調整，需密切觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今、明2天受太平洋高壓增強影響，水氣明顯減少，氣溫回暖。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法