墾丁暑假住房率慘淡 業者嘆「發現金不如振興消費」

國旅慘淡，業者超級英雄受歡迎。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/12 08:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁暑假旅遊旺季卻面臨空前危機，受丹娜絲颱風與國旅低迷影響，當地飯店住房率慘淡，七月僅5成，八月更跌至3成左右，業者無不絞盡腦汁搶客。但也期盼政府能有策略鼓勵消費者出遊，更期盼在野黨「普發不如振興」，畢竟通膨物價高漲，透過旅遊業復甦帶動各行業，比起聊勝於無的1萬現金更利民生。

「不振興經濟，萬元現金跟放煙火一樣！」一名資深旅遊從業人員說，許多旅宿業的電價及成本支出已經比往年高上一倍，但國旅人數卻是腰折一半以上，在野黨這普發萬元現金的政策，如果能改為振興國內各行業的消費，對於整個國家經濟及民眾荷包都有幫助，更能讓為國旅注入一劑強心針。

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墾丁福華總經理張積光說，國人瘋出國已經衝擊全台國旅，加上颱風過後，南部遊客多忙於整理家園，影響出遊意願，飯店只能靠創意突圍。推出多元活動，盼能帶動人潮，重現墾丁往日榮景，飯店為了創新祭出「英雄現身計畫」，請來2公尺高的「大黃蜂」震撼登場，這位超級英雄不只是拍照亮點，每日限定時段更現身飯店與遊客互動，雄壯威武的英姿讓大人小孩為之瘋狂。但也希望政府重視國旅產業下滑會影響所有相關產業，希望比照疫情時重視整個產業鏈的低迷。

與此同時，墾丁凱撒也推出多項優惠搶客，包括早鳥優惠、資深玩家專案及「買三送一」長住專案，力求拉抬住房率。墾丁觀光正面臨41年來遊客新低，業者呼籲政府針對國旅推出振興措施。無論是大黃蜂的英雄魅力，或多元化的度假體驗，墾丁的飯店正使出渾身解數，期盼喚回遊客熱情，讓國境之南重燃生機。

國旅慘淡，業者無不絞盡腦汁搶客。（記者蔡宗憲攝）

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