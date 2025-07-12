清晨大雨炸金門！週末各地高溫回升 午後續防雷陣雨

今天太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴，午後因對流發展，中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及東北部山區有局部大雨發生的機率。今日各地高溫回升，普遍來到31至34度。（資料照）

2025/07/12 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（12日）太平洋高壓勢力逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，清晨至上午南部地區及中部沿海偶有局部短暫陣雨，午後因對流發展，中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，特別在桃園以北地區及東北部山區有局部大雨發生的機率。另外受低壓帶影響，金門縣今晨已有豪雨發生，氣象署也對金門發布大雨特報，提醒當地易有短延時強降雨。

今日氣溫方面，各地高溫回升，普遍來到31至34度，低溫為24至26度，體感高溫偏熱。

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氣象署表示，位於硫磺島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今日清晨2時中心位置在台北東方約1860公里之處，向東北東轉東北進行，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

氣象署提醒，因西南風增強，彰化以北至新北、台東（含蘭嶼、綠島）及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，鄰近海域風浪大，浪高約2米左右，海邊活動及航行作業船隻應特別注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風至偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週日太平洋高壓較強，水氣少，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨；西南風增強，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

下週一、二水氣又增多，風向為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週三、四風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週五環境轉偏東風，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週一東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週菲律賓東方海面低壓帶中之熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，本署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響台灣附近天氣的程度。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 28 ~ 37 30 ~ 38 30 ~ 37

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署表示，位於硫磺島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今日清晨2時中心位置在台北東方約1860公里之處，向東北東轉東北進行，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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