07/12 各報重點新聞一覽

立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，民進黨團舉牌反對普發現金。（記者塗建榮攝）

2025/07/12 06:36

自由時報

特別條例三讀 藍推普發一萬 綠喊釋憲

因應美國對等關稅，立法院院會昨三讀通過國民黨團提出規模五四五○億元「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列二三五○億元，預計今年十月底前普發現金一萬元，但未納入政院版撥補台電一千億元。

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國民黨罷綠 涉連署造假 基隆前民政處長7人 起訴求重刑

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署案，查出國民黨基隆市黨部前主委吳國勝涉授意七個區黨部幹部抄黨員名冊造假連署，並找來基隆市政府前民政處長張淵翔非法利用民政系統協助罷免，共十五人集體犯罪，製造一○六三份假連署；基隆地檢署昨依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌，起訴張淵翔、吳國勝，以及國民黨基隆市黨部仁愛區服務處主任張金發、罷免鄭文婷案領銜人紀文荃、罷免張之豪案領銜人游正義、基隆市中正區戶政事務所前主任江鑒育、課員林信宏等七人。

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娛樂公司詐團 招網紅、酒店辣妹為餌 搞愛情詐騙吸血上億 10人收押

一名蘇姓男子成立娛樂公司，招募女網紅及酒店辣妹，引進過去「剝皮酒店」手法搞愛情詐騙，由「話術部隊」假冒她們進行網路交友，再以「業績未達標會被賣去陪酒」等各種理由，騙被害人買公司為她們發行的寫真集，部分網紅則視情況「陪吃飯」，藉此取信被害人，一年多來詐得上億元；檢警陸續逮捕涉案人，將蘇男等十名幹部聲押禁見獲准。

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聯合報

普發1萬元闖關成功 10月底發放完畢

為因應美國對等關稅衝擊，立法院昨在藍白人數優勢下三讀闖關通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元且應於十月底發放完畢，預算總規模為五四五○億元，於二○二七年底前執行完成。

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母公司爆投資糾紛 街口支付一度掀停用潮

街口支付母公司股權投資糾紛疑雲，讓消費者、商家對於街口支付產生疑慮，不少消費者都擔心街口支付帳戶裡的錢消失不見。街口支付董事長梅驊、總經理范庭甄昨日親上火線回應，用戶權益不受母公司民事案件影響，此外，用戶支付帳戶儲值金都交付信託，消費者隨時可以動用，不用擔心錢會消失不見。

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中國時報

川普：基準關稅擬調至15％或20％

美國總統川普將自8月1日起向各國課徵「對等關稅」，他迄今已公布兩波名單，其中日韓的稅率均為25％，而台灣尚未上榜，稅率究竟會比日韓高或低，備受關注。川普10日透露，他擬對剩下大多數貿易夥伴統一課徵15％或20％關稅。但川普指的似乎是被課徵「基準關稅」的國家，而這類關稅將從原先的10％拉高至15％或20％。

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全民普發1萬通過 10月底前入帳

10月底前全民普發1萬！因應美國對等關稅衝擊，國民黨11日在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，規模達5450億。其中全民最有感的就是「發放現金每人新台幣1萬元」，條例明定10月底前執行發放。

詳見全民普發1萬通過 10月底前入帳。

藍營罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪涉造假連署，基隆地檢署昨起訴基隆市政府前民政處長張淵翔等7人。（資料照）

檢警偵辦以蘇姓男子為首的愛情詐欺集團，查出網紅孫安佐的表姊網紅「Ariel」林沐希也捲入。（取自林沐希IG）

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