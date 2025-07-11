「柯莉絲汀」攜商家募千份餐點 美食應援救災英雄

網紅、嘉義市青創工商聯盟理事長「柯莉絲汀」（前排左二）與聯盟成員募集千份餐食，用美食應援救災英雄。（柯莉絲汀提供）

2025/07/11 22:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲」颱風造成嘉義市多處路樹倒塌、基礎設施毀損等災情，來自高雄市、台北市等多個縣市機具及團隊進駐嘉義市，協助救災，網紅、嘉義市青創工商聯盟理事長「柯莉絲汀」，與聯盟夥伴發起「暖心餐點支援行動」，1天內獲得在地店家熱烈響應，募集超過千份餐食、點心、飲料，今天陸續送到嘉義市各救災指揮站，用美食應援救災英雄。

柯莉絲汀說，許多縣市救災團隊遠赴嘉義市協助清理路樹、重建市容，因支援團隊輪值時間不一致，未能及時獲得充足的餐食，為了感謝每一位救災人員幫忙重建「嘉」園，透過各店家、夥伴微薄心力，希望用嘉義的美食溫暖救災人員的心。

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柯莉絲汀說，此次透過聯盟夥伴發起「暖心餐點支援行動」，24小時內，獲得包括嘉義市議員鄭光宏、小伍妹麻辣涼麵、94香行動麵包車、魔樹屋親子餐廳、統香鹹酥雞、大發好茶、LoHa甘丹簡單輕茶飲、三哥肉乾、廣東烤鴨莊、知識睡眠館嘉義門市、浩威廣告設計、美學權威等10餘商家響應，提供熱食、飲品、麵包、點心與運動飲料，用實際行動為嘉義市加油。

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