金門八二三戰史館重新開張 金管處：讓歷史不只被記得、更能被理解與感動

金管處八二三戰史館重新開張，館內陳展室有一座「迷你砲堡」模型，人物動作栩栩如生，令參觀者眼睛為之一亮。（記者吳正庭攝）

2025/07/11 22:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「823戰史館」經過1年整修，今天重新開張，內政部國家公園署金門國家公園管理處表示，更新後的戰史館，不僅導入沉浸式影音體驗的「天空劇場」，盼重現當年砲火紛飛的緊張氛圍，並納入前線官兵、居民、遺孀與記者等多元視角，希望完整呈現戰役背後的集體記憶，深化823砲戰的歷史價值與文化意義。

金管處表示，823戰史館1988年由軍方設立，金管處自2001年接手營運，以展示823戰役過程及戰地生活面貌，保存並傳承金門戰地文化為主。金管處邀請當年曾參與戰役的海軍洛陽艦下士連城珍、陸軍606營第2連上等兵林石諒、第10師通信連上等兵陳卿出席。

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行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允說，戰史館的存在，不僅保留國人在爭取民主自由過程的紀錄，更重要的在提醒世人「戰爭無情、和平無價」。

中華民國823戰役戰友總會理事長黃奕炳說，老兵不死，只是逐漸凋零，他認為，個人可以凋零，但精神不可以凋謝，讓823戰役不怕苦、不怕死的精神能持續發揚下去，也要讓許多老前輩當年努力的成果，在台澎金馬持續下去。

金管處表示，戰史館的更新，結合多元敘事角度與科技展示手法，不僅豐富遊客的參觀體驗，也賦予823戰史館嶄新的歷史價值與文化意義，希望「讓歷史不只被記得，更能被理解與感動。」

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