澎湖海上花火節、丁香魚季 聯名登場

白沙丁香魚季在風雨中順利完成，各界貴賓鬆了一口氣。（記者劉禹慶攝）

2025/07/11 21:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖首場地方花火場，結合白沙鄉農漁特產品推廣活動—丁香魚季，今（11）日在北海遊客中心後方廣場舉行，原本應在7月5日舉行，但因丹娜絲颱風攪局，延至今（11）日展開，但受到颱風尾影響，雨勢仍是斷斷續續，所幸風雨生信心，最後花火順利升空施放，在白沙夜空綻放美麗圖案。

一波三折的白沙鄉年度盛會「丁香魚季」活動，白沙鄉長宋萬富感謝交通部觀光署澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府的大力支持及各級長官的協助，讓鄉公所能在今日舉辦這場夏日活動。縣長陳光復、議長陳毓仁、議員宋昀芝、魏睿宏、旅遊處長陳美齡、工策會總幹事張豪澤等人，都到場與民同樂，第2場地方場花火承辦湖西鄉長陳振中，專程前往現場考察。

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今日共計有近40個具地方特色的攤位，提供美食、樂活、文創等好吃好玩的商品，此外公所也準備白沙鄉特色「丁香魚料理」跟海菜果凍供大家品嚐，並邀請白沙鄉表演團體，有「白沙健康舞蹈協會」、「赤崁辣媽」等，展現出白沙鄉豐富的人文藝術，提供給民眾豐盛的視覺、聽覺饗宴。

晚間8時整盛大煙火施放，絢麗多彩的煙花綻放於天空中，亦倒映於海面上，相得益彰，為活動增添一絲浪漫氛圍，雖然期間多次下雨，讓人擔憂活動能否順利進行？直至花火順利升空後，主辦單位旅遊處及白沙鄉公所才鬆了一口氣。

首場地方特色場花火，點亮白沙夜空。（記者劉禹慶攝）

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