「特別條例」三讀 洪子仁讚明訂12％挹注健保基金

台灣醫務管理學會理事長洪子仁強調，「特別條例」三讀通過明訂撥補健保基金比例下限12%，強化健保財源、穩定藥品供應，有助因應國際風險。（資料照）

2025/07/11 21:10

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院今（11日）三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中明訂每期特別預算須撥出至少12%挹注健保基金，並附帶決議指出，這筆資源應優先用於強化台灣藥品供應韌性。台灣醫務管理學會晚間發出聲明，對此表達高度肯定，認為有助應對國際風險，也為醫療體系永續奠定基礎。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，全球政經局勢震盪，美中科技與貿易角力升溫，加上美國推動「最惠國藥價政策」，都可能影響藥品進口與供應穩定。台灣健保制度在資源有限下長期支撐高品質醫療，如今面臨財務與供應雙重壓力，若不及早調整，恐難因應未來挑戰。

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洪子仁說，根據統計，台灣每年自美進口藥品金額超過250億元，近年原料藥價格上漲、全球物流不穩，讓藥品供應出現警訊。健保基金若能優先投入在地製藥、原料藥自主、必需藥品儲備及新藥臨床與CDMO（委託開發暨製造服務）發展，將有助提升醫療安全韌性，減少對進口的依賴。

洪子仁也提到，除了藥品韌性，條例中也明訂撥補比例下限12%，有望紓解健保總額不足、人力吃緊、病床壅塞等醫療現場壓力，更支持智慧醫療、長照整合等關鍵改革。這不只是財務支持，更象徵國家對健保制度與醫療體系永續的戰略投資。

學會聲明也呼籲行政部門，儘速啟動相關規劃，包括藥品韌性評估指標、預算分配機制，並與產官學研合作，加速本土製藥產業升級，同時改善醫護人員執業環境。

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