視察丹娜絲風災受損房屋 賴清德：專案協助復建

總統賴清德視察後壁區，說明復建工作。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/11 20:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕總統賴清德今天晚間視察台南市後壁區的風災情況，並傾聽地方心聲，他當場宣布，將請行政院長卓榮泰針提出「丹娜絲專案」，協助居民復建受損房屋，儘速重整家園。

賴清德強調，受損房屋的修復，有行政院的丹娜絲專案補助，以及市政府的震災善款協助，中央加地方的兩筆金額，可減輕民眾重建家園的負擔，只要團結一心，就能共度難關。

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由於屋頂被掀翻，在修復之前如何遮風避雨，相當重要，賴清德肯定目前一些民意代表募集帆布，可以暫時覆蓋，希望市府號召義消、民防、志工、巡守隊等人力來協助覆蓋。

賴清德今天下午起在台南溪北展開一連串的視察行程，最後來到後壁區的侯伯里，抵達時，已經晚間6點半左右，現場擠滿人潮，看見總統蒞臨，熱情地鼓掌歡迎。

簡報後，鄉親們提出了包含復電時程、復耕貸款、復建家園問題，希望政府能夠大力協助，賴清德請相關部會即時回應，解答民眾的疑惑。

丹娜絲吹垮3座電塔、吹倒2454支電桿，打破紀錄，台南就佔1133支，逾28萬戶停電，賴清德解釋這就是為何全數復電如此艱難的原因，感謝台電人的辛勞，以及鄉親們的體諒。

針對復電的問題，經濟部長郭智輝回覆，明天晚間前可以全數完成；至於手機通訊的問題，賴清也指示要進行檢討。

至於原本復耕貸款利息，在政府補貼下，要負擔百分之1.415，賴清德說，立委林俊憲已爭取6個月免息，現在地方希望能夠延長到1年，他個人支持、贊成，會指示農業部研議。

賴清德也指出，如溫室等設施的補助，原本是5成，現在也提高至8成，全力照顧農民。

台南市長黃偉哲提到，根據統計，丹娜絲颱風造成的房屋毀損，超過7678戶，0206震災善款盤點後，仍有3至5億元，移為社會急難救助，將比照今年楠西地震全倒、半倒的紅黃單模式進行補貼，如何實施，將進一步研究。

賴清德離去時，鄉親們簇擁，爭相握手，對於政府的協助，不斷地感謝，有的還向他喊話辛苦了、加油，場面溫馨。

總統賴清德視察後壁區，大批鄉親湧至。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德視察後壁區，鄉親們簇擁，爭相握手。（記者吳俊鋒攝）

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