大學分科測驗》生物科考青蛙舌根 補教：遺傳、演化及生態題決勝關鍵

分科測驗生物科考青蛙舌根位置。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/11 20:11

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今日最後一節考生物科，補教得勝者老師游夏表示，今年考題平易近人，與過往不同處在於，今年考題問句明確、考點清楚，不易產生爭議，其中，遺傳、演化及生態題是決勝關鍵，第33題考青蛙的舌根位置，青蛙不是長舌婦，舌根在下顎的前端，張嘴時順勢將舌頭伸出來，迅速將食物黏入嘴裡。

因今年基本題較多，補教預估5標，均標（估38級分）和後標（估29級分）各估提升1級分，頂標（估53級分）、前標（估48級分）、底標（估23級分）則與去年相同。

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游夏舉例說明，第6題同域種化現象在植物界較動物界常見，過程中常涉及多倍體形成，有關植物種化的概念或現象，考生要有很深入的思考才易正解A（植物的同域種化過程中，常依賴植物體具有無性繁殖或是自花授粉的能力）；第10題則考出「擾動」，有讀有拿分；第11題考DNA之X光繞射分析，C選項是推算雙股螺旋DNA分子；第14題與演化和研究歷程有關，在選修生物二有提到，強調研究歷程的重要性。

此外，游夏說明，第18題考觀念正確性，但C選項「能量塔」考生不易懂；而閱讀題的文章敘述比以前簡單，60分鐘內應可寫完整卷，第20題考出108課綱強調的「表觀遺傳學」；實驗題考實驗原理，不用死背，但第29題圖形易讓人誤會，考的是課本內專業知識，正解為A浮葉植物氣孔分布在上表皮。

生物科基本題較多，補教老師預估5標中的均標和後標上升1級分。（得勝者提供）

補教得勝者老師游夏分析，遺傳、演化及生態題是決勝關鍵。（記者林曉雲攝）

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