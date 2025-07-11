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    大學分科測驗》生物科考青蛙舌根位置 注重科學史及研究方法是最大特色

    雙北市生物科教師群解析分科測驗生物考題。（記者楊綿傑攝）

    雙北市生物科教師群解析分科測驗生物考題。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/11 20:06

    〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗首日最後一科考生物，大考中心指出，試題取材廣泛，時下流行「不可能的漢堡」、經典諾貝爾獎「破解密碼子」、表觀遺傳學「蜂后與工蜂的決定」等皆入題，不只考生物學科基本知識，也評量學生整合運用能力，考題難易適中，具鑑別度。雙北市高中生物科教師群認為，今年考題特別注重科學史及研究方法是最大特色，試題難易適中，鑑別度高。

    大考中心顧問劉緒宗表示，試題設計囊括細胞學、遺傳學、動植物學、演化生物多樣性等基本學科知識，取材也多元豐富，包括革命性研究記憶機制「光遺傳技術」、糖尿病新興藥物「GLP-1」、物種多樣性「擾動程度的影響」等。探究與實作題如地錢無性繁殖的調控、東方蜂鷹取食喜好的研究等，考生須從圖表擷取資訊歸納分析。

    特色考題方面，劉緒宗指出，如第8題考生須從圖判斷出植物細胞，再比對表的資料，推論出該物種為淺海區的馬尾藻；第17題考重症肌無力患者的影響，則必須瞭解體神經、自律神經系統的功能，及身體哪些動作由骨骼控制；實驗題如第32題檢測有機物需要理解實驗原理、第33題青蛙舌根在何處有賴實驗課的仔細觀察。

    建國高中教師周麗芬提到，第11及12題考DNA繞射實驗概念、第14題則是考生命的起源，以及第26至28題尼倫伯格實驗等，都屬於科學史相關內容，過去考題多只介紹研究內容，較少提及學者如何進行實驗，頗具特色。

    實驗題第33題則考青蛙解剖實驗，回答舌根位置，建國高中教師劉玉山提到，這是屬於課綱內實驗，很多學生可能一抓來就麻醉觀察其體內構造，卻忽略前面先了解外部構造，能給大家「做實驗要按部就班」的啟示。

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