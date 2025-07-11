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    高雄將整建内惟市場排水涵管 上午分段施工、下午照樣買菜

    高雄市將整建內惟市場排水涵管，包商上午分段施工、民眾下午照樣買菜。（記者陳文嬋攝）

    高雄市將整建內惟市場排水涵管，包商上午分段施工、民眾下午照樣買菜。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/11 19:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鼓山區內惟黃昏市場每天買菜人潮多，水利局發現日昌路地下雨水涵管多處錯位及破損，將投入1800萬元整建修復，協調地方分段半日施工，包商上午進場施作，民眾下午照樣買菜，不影響市場營業，整體工程本月動工，預計今年底前完工。

    去年凱米及山陀兒颱風接連侵襲，水利局自主檢查發現鼓山區日昌路雨水涵管多處錯位及破損，由於雨水涵管位於路中央下方，有路面下陷風險，急需拆除重新施作，推動日昌路雨水下水道災修工程，向中央爭取到經費補助1800萬元，經評估地下涵管錯位修復採明挖方式，將修復長度約120公尺，以維持區域排水順暢及改善淹水問題。

    但日昌路為內惟地區重要且人潮眾多黃昏市場，水利局舉辦多次說明會，與地方達成共識，工程將採「半日施工、束縮分段」方式，兼顧市場營業，每日上午8時至下午1時施工，午後2時前收工恢復通行，且週六、日不施工，期間維持通行，保持市場營業。

    水利局指出，工程分8段開挖，每段15公尺施工，從翠華路口往西依序進行，每段工期21天，維持雙向各一個車道，以便民眾通行，工程已報開工，將於本月進場動工，今年底前完工，施工期間請民眾改道通行。

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