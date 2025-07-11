台南市府開設救災捐款專戶 黃偉哲捐11萬元曝「暖心密碼」

台南市政府開設救災捐款專戶，各方湧現善款。（擷自官網）

2025/07/11 19:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助丹娜絲颱風災後重建，台南市政府開設救災捐款專戶，善款將專款專用，用於災民生活重建與基本所需，並定期公布明細，確保公開透明。市府呼籲各界發揮愛心，為災民伸出援手。

捐款專戶今日進帳達1371萬元，其中吳修齊基金會率先拋磚引玉，一口氣捐出1000萬元，成最大筆捐款。市長黃偉哲也悄悄默默捐出「神秘金額」11萬元，連市府幕僚一開始都渾然不知。直到社會局寄出一封感謝函到市長信箱，幕僚才驚訝發現：「原來市長自己早就出手了！」這筆「11」的特殊數字，也被笑稱藏有「一心一意為災民」的暖心密碼。

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藝人歐陽靖則在臉書發文，呼籲「天災無情，台灣人互助」並表示「有餘力的鄉親請幫幫忙」，貼文獲得熱烈回響，引發捐款熱潮。

不少民眾主動響應，捐款金額從100元、5萬、20萬到200萬元不等，不乏別具巧思的數字，如333、666、888、1450、1717、5200、5525，皆蘊含「愛的密碼」，傳遞溫暖人心的善意。

截至今日下午5時，風災捐款總額已累計2375萬8558元，市府感謝所有善心人士齊心援助，協助災民早日重建家園。

藝人歐陽靖發文籲請大家響應捐款。（擷自臉書）

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