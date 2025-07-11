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    大學分科測驗》生物科亮點 全中教：密碼子序列的經典實驗入題

    大學分科測驗生物科亮點，全中教肯定「密碼子序列的經典實驗」入題。（全中教提供）

    大學分科測驗生物科亮點，全中教肯定「密碼子序列的經典實驗」入題。（全中教提供）

    2025/07/11 19:39

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今日最後一節考生物科，全國高級中等學校教育產業工會解題教師群認為，今年試題由簡入深，可提升學生答題信心，各冊實驗皆入題，引導實作教學，探究題組眾多，落實課綱精神，難易適中，但具鑑別度，其中閱讀三藉由推理「密碼子序列」的經典實驗，能測驗學生是否具有高層次推論能力，是今年試題的亮點。

    密碼子序列的經典實驗主要指「尼倫伯格─馬特伊實驗」，該實驗通過體外合成的單鏈RNA（poly-U）引導蛋白質合成，首次證實了密碼子與胺基酸之間的對應關係，為解碼遺傳密碼奠定了基礎。

    全中教分析，單選題與實驗題平易近人，用功的考生應該不難得分，各冊實驗皆入題，強調實作的基本能力，會讓教師更落實實驗教學；考題第二部分著重實驗設計及圖形判斷，是極具有探究精神的考題。

    全中教指出，今年古典遺傳學及呼吸作用皆未入題，第11題圖三的X光繞射圖為無效圖形，就算不提供該圖，學生仍能作答，是較為可惜之處。

    評論教師團隊包括台北市景美女中游雲霞、新北市板橋高中賴雪蕙及陳若潔、台北市大直高中陳志郎。

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