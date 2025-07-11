大學分科測驗》生物「不可能的漢堡」入題 全教會：考根瘤菌知識

大學分科測驗生物科，今年考出「不可能的漢堡」，引人注意。全教會解題老師並提出，選項「管胞」屬舊課綱，恐有超綱疑慮。（全教會提供）

2025/07/11 19:27

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一節考生物科，全國教師會評論教師群認為，今年整體試題平易近人，實驗題簡單，閱讀題難度不高，部分探究題型融入科學方法值得肯定，讓認真學習的學生可拿高分；但第34題A選項，圖中的管胞在植物界的分布屬於舊課綱內容，若教師上課未提及，可能會影響學生判讀，恐有超綱疑慮。時事題則考出「不可能的漢堡」。

台北市成功高中老師陳慧君分析，與去年相比，整體較易，預估分數較去年上升；而在時事題部分，第7題利用「不可能的漢堡」素食題材，考根瘤菌的知識內容，「不可能的漢堡」 （Impossible Burger） 是一款以植物性食材製成的素食漢堡，獨特處在於能模擬真實牛肉的風味和口感，甚至還能「流血」，因含有從植物來源提取的血紅素。

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第21題則提到RNA干擾技術，RNA干擾（RNA interference，縮寫為RNAi）是指一種分子生物學上由雙鏈RNA誘發的基因沉默現象，考生須利用閱讀結合新的生物技術解題。

此外，今年閱讀題型跳脫前幾年分子生物學的出題範疇，陳慧君表示，閱讀二第23至25題，為新素養題材的敘述，包裝課本的基本知識，讓考生做延伸判讀；另選擇題的題幹敘述較短，較少創新題，多為考古題延伸及改編，如第15題是用演化的敘述為題幹，考基本動物生理的概念。

至於混合題型配分約為30分，除了單選題、多選題外，亦包括問答、填充、表格，例如第40至42題為病原體判讀的問題，運用課本的科學史內容學習來解題，陳慧君說，混合題部份出題恰當，但創新題較少，偏簡單。

在探究實作第38至39題，利用圖表判讀基因功能與突變株的對應關係，進一步推測此基因表現的功能；第43至44題提到設計實驗，運用實驗結果圖表判讀找出關鍵因素去回答實驗設計的問題。而選修三動物生理的內容相對較少。評論老師還包括新北市樹林高中黃寶如、台北市華江高中曾如玉。

全教會指生物第34題A選項，圖中的管胞在植物界的分布屬舊課綱內容，恐有超綱疑慮。（記者林曉雲翻攝）

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