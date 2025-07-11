菇筍聯姻嘉年華千人宴 台中4農會芋仔子、豬仔子入菜

四寶入菜千人宴菜單，包括芋筍四寶豚菇盅、嫩肩黃金爆雙脆等十道佳餚。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/11 19:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新社、大甲、大安區，與台中地區農會將於8月10日舉辦菇筍聯姻嘉年華千人宴，主打「四寶」農產，菇類、芋頭、豬肉與黃金玉冷筍，四寶入菜千人宴菜單今天公開，四寶入菜包括芋筍四寶豚菇盅、嫩肩黃金爆雙脆等10道菜，當天也設有青農市集推廣台中四寶。

農業局指出，新社區香菇年產量達2448公噸，居全台之冠，得天獨厚的冷涼氣候與創新栽培技術讓當地香菇品質穩定、競爭力強；北屯地區則為竹筍重要產區，年產量約2萬8000公噸，其中台中地區農會推出的黃金玉冷筍，透過低溫預冷技術，延長麻竹筍保鮮期，更能保留其鮮嫩爽脆口感。

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台中也是全國最大芋頭產地，年產量約1萬3518公噸，其中大甲芋頭栽培期長達10個月，口感香鬆綿密，品質深受市場青睞，還有大安區農會採用100%溯源豬肉「飛天豬」，來自大安區肉品市場，並通過多項國際認證，保障豬肉安全與鮮度，共同組成千人宴佳餚。

農會表示，去年嘉年華新社菇嫁給大坑筍，開桌150桌秒殺，今年生下雙胞胎「芋仔子」與「豬仔子」，成為台中四寶，直接從產地到餐桌，在盛宴中品味在地好滋味。

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