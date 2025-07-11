週六高溫回升！降雨轉趨緩 北部、東北部山區慎防局部大雨

週六午後，中部以北、東北部及其他山區，將有局部短暫雷陣雨。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/11 21:01

謝淑芬／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（12日）台灣各地大致為多雲到晴；澎湖、金門、馬祖則有局部短暫雷陣雨。午後，中部以北、東北部及其他山區，將有局部短暫雷陣雨；桃園以北及東北部山區，恐有局部大雨發生的機率，而清晨至上午，南部及中部沿海地區亦有局部短暫陣雨。

中央氣象署預報，週六高壓逐漸增強、水氣減少，各地會轉為多雲到晴的天氣。清晨至上午，南部及中部沿海地區偶有局部短暫陣雨；其他地區午後則有對流發展，預估中部以北、東北部及其他山區，將有局部短暫雷陣雨，尤其桃園以北及東北部山區，恐有局部大雨出現的機率，下午出門請注意天氣變化。

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溫度方面，週六各地高溫將回升，感受上為高溫、偏熱，普遍都會來到32至34度；低溫則為25至27度。而離島的澎湖為多雲短暫陣雨或雷雨，約27至31度；金門為陰短暫陣雨或雷雨，約26至30度；馬祖為陰短暫陣雨或雷雨，約25至30度。

到於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末天氣型態將明顯轉趨穩定，各地為晴或多雲的天氣，但午後仍有熱對流帶來的短暫陣雨或雷雨。不過，下週迎風面的中南部地區，則有機會再轉為整日不定時降雨的型態，各地的午後熱對流降雨，也將有增強擴大的趨勢，天氣將重回高溫潮濕且不穩定的環境。

紫外線指數方面，週六台中市為「高量級」；台東縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

​空氣品質方面，週六環境風場為西南風至偏南風，北部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週六西半部高溫上看34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六北部稍易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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