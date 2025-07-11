丹娜絲重創台南「溪北」 黃偉哲急召全國義消救援

台南溪北地區豬隻成批死亡，屍體排列路旁等待清理。（民眾提供）

2025/07/11 19:05

〔記者王捷／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南舊縣區，市長黃偉哲呼籲全國義消發揮大愛，到七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁等六區協助災後重建，協助裝設防水帆布，幫助災民修補屋頂、恢復生活。

丹娜絲颱風是39年來首度以中度強度從西南部登陸的颱風，台南市觀測到16級強陣風，尤其曾文溪以北，台南俗稱的「溪北」地區，多處屋瓦飛落、電桿傾倒，沿海地區災情更為嚴重。

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據中央災害應變中心統計，截至7月9日，丹娜絲造成全台2死、708人受傷，災損件數超過8000件，台南為災情最嚴重地區之一，住宅損壞、停電、道路中斷與農牧設施毀損情形頻傳。台電統計，曾一度全市超過17萬戶停電，至今仍持續搶修。

文化與宗教古蹟亦未倖免，北門區南鯤鯓代天府牌樓被強風吹倒，農業損失遍及柳營、後壁與學甲等畜牧重鎮，包括雞舍、鴨舍與豬舍倒塌、水淹、電力中斷，造成數以千計禽畜死亡。

市長黃偉哲說，目前各區公所已緊急募集防水帆布協助居民遮蔽屋頂，但裝設工作需大量人力支援，期盼義消踴躍投入。即使未攜帶工具也可參與，現場將由各區人員統籌分工並協助操作。災後重建需要全民力量，有意參與救災的全國義消，可向七股、將軍、學甲、柳營、鹽水、後壁區公所聯絡。

因電力中斷，養殖魚塭缺氧失溫，大量魚群暴斃浮水。（民眾提供）

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