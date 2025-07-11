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    首頁　>　生活

    台南豪雨釀災 國軍第4作戰區持續支援災後復原

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    2025/07/11 19:00

    〔記者方瑋立／台北報導〕「丹娜絲」颱風遠離後挾帶豪雨在南部釀災。為因應地方政府救災需求，國軍第四作戰區今（11日）持續在漢光41號實兵操演期間，動員可用勤務兵力及機具，協助台南地區農民回收落果，及清理道路障礙等任務。

    第四作戰區表示，國軍官兵秉持苦民所苦精神，不畏風雨挺身而出、全力支援，與地方攜手同心加速復原腳步，期使民眾早日恢復正常生活。

    國防部昨天強調，國軍自9日起執行「漢光41號演習」實兵演練，在不影響訓練對象與目標原則下，仍持續由第四、五作戰區檢討兵力支援地方政府，積極協助復原工作。

    第四作戰區官兵攜手協力，幫助地方居民儘早回復正常生活。（國防部提供）

    第四作戰區官兵攜手協力，幫助地方居民儘早回復正常生活。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助新營地區清理道路障礙。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

    第四作戰區官兵協助麻豆地區農民回收落果。（國防部提供）

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