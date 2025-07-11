中南部揮別淹水惡夢！週六好天氣 中部以北防午後雷陣雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/07/11 18:41

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣漸漸穩定，但明天（12日）週六中部以北仍要注意午後雷陣雨！中央氣象署預報，除了午後雷陣雨外，桃園以北地區及東北部山區還要注意局部大雨發生。另外，氣象署在未來兩週的「月長期天氣展望」也指出，近期菲律賓海及南海有熱帶擾動生成訊號，須留意氣象署的最新預報。

桃園以北、東北部山區 防局部大雨

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天各地天氣開始逐漸穩定，但午後中部以北、東北部地區及山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及東北部山區還有局部大雨發生的機率，而清晨到上午期間，南部地區及中部沿海地區有局部短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻指出，後天（13日）週日則是未來一週天氣最好的一天，且要注意高溫炎熱的天氣，大台北地區甚至可能出現35度或36度的高溫，且東南部地區有焚風發生的機率；下週一（14日）起連續兩天吹偏南風西南風，水氣會稍微增多，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

「下週三、下週四天氣再度回穩，各地午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨」，黃恩鴻說，下週五（18日）改吹偏東風，換成東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，但午後仍有局部短暫雷陣雨。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來第一週（7月12日~7月18日）氣溫回升，各地大致多雲到晴，有局部短暫陣雨，午後有短暫雷陣雨。

第2週（7月19日~7月25日）低壓帶接近，環境水氣增加，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生的機率。氣象署也提醒，近期菲律賓海及南海有熱帶擾動生成的訊號，但模式對於熱帶系統的預報不確定性較大，要留意氣象署最新預報資訊。

相關新聞請見︰

百合颱風料24小時內生成！最新路徑、對台影響曝光

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的月長期天氣展望。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法