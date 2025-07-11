中國偽娘「南京紅姐」爆紅！網友一看怎麼好像他...

一名網友在社群平台貼出南京紅姐側臉照片，發現像極立法院長韓國瑜，貼文一出引發熱議。（擷取自Threads）

2025/07/11 20:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「南京紅姐」連日來登熱搜，其實他真實身分是38歲焦姓男子，長期以來扮女性騙男網友發生關係，名單逾千人，消息傳出後震驚外界。近日一名網友在社群平台貼出一張南京紅姐側臉照片，發現竟像極立法院長韓國瑜，貼文一出引發熱議。

原PO昨（10日）下午在Threads上貼出這張對比照，可見照片左方「南京紅姐」的側臉截圖，由於角度、表情關係，像極右方的台灣政治人物、立法院長韓國瑜的側拍照。他也忍不住喊：「完蛋，看到這個回不去了」。

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該貼文PO出至今已有77萬次瀏覽、超過2萬人分享，並有數百則留言。網友紛紛留言表示：「一開始有人說像韓導我還看不出來，現在一看不能說很像，只能說一模一樣」、「第一次看到那圖的時候想說，這是誰為什麼要把韓國瑜P上去」、「當初在辦網路的時候，店員沒跟我說會看到這個欸，這眼睛我不要了」、「為什麼要讓我刷到這個！」、「我要瘋了，看完之後想不起來紅姐原本長什麼樣子」。

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