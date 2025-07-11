大學分科測驗》台北考生：生物相對簡單 冷門題型「科學史」出其不意

今天最後一節考生物，不少學生在鐘響前就提早交卷離開考場。多數學生認為本屆題型相對歷屆考試而言簡單許多，不過有考出「科學史」等冷門題型。（記者孫唯容攝）

2025/07/11 18:37

〔記者孫唯容／台北報導〕114學年度大學分科測驗今（11）日登場，最後一節考生物，不少學生鐘響前提早交卷。多數學生認為本屆題型相對歷屆考題而言簡單許多，不過有考出「科學史」等冷門題型，感到出其不意。

師大附中江同學認為，本次生物考題相對簡單，模擬考比較難，針對題型覺得需要「背」的概念多一點，「特別是科學史寫得特別不爽」，屬於冷門題型，自己準備較少；不過在考前有猜中會考光敏素 ，自己考前才在複習，沒想到就考出來，而且考試的方式偏基本，會問PR跟PFR、吸收什麼會變什麼、活性態跟非活性態的差別等題型，自己表現優於學測「有望上台大醫」。

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中山女高黃同學說，這次考試跟歷屆考題比起來相對容易，寫題寫得非常有自信，雖然出題的方向比較「細」，但是比較基本，都能應答，個人認為考「演化」的部分是最難的，特別是考五界題型中，人名跟時間點跟分階要記得很清楚。

從國中就開始自學的洪同學則說，這次生物跟歷屆的考題比起來，自己可以寫得範圍更多，考細胞的題目比較多一點，題型也更活，自己練習題目就覺得可以順利應考。南湖高中卓同學也認為難度比以往的簡單，不過非選擇題比較難，後面題目給的參考細目比較少，你自己需要直接寫出相關概念，這點比較需要注意。

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