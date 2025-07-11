難題有解了！台大實驗林租地農損不補助 卓揆表態介入協調

台大實驗林租地耕作，逢風災無法申請農損補助，行政院長卓榮泰（中）到南投勘災，表態行政院將介入協調。（記者劉濱銓攝）

2025/07/11 18:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風造成南投縣香蕉等多樣農產損失，行政院長卓榮泰今到南投勘災，陪同的縣長許淑華向卓揆反映，許多農民在台大實驗林租地耕作，但礙於法令限制，凡是風災農損，都無法申請天然災害補助，已成無解難題，對此，卓揆表示，行政院將介入協調，盼在台大與農民間尋求共識，建立農民對政府的信賴。

許淑華說，台大實驗林管理處在南投竹山、鹿谷、水里、信義等鄉鎮有許多土地，當地農民會向台大租地耕作，但只要遇上颱風天災出現農損，礙於法規與造林地使用限制等，農民都無法申請農業天然災害補助，只能默默承受損失，對於沒有土地、只能租地耕作的農民來說，相當不公平。

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卓揆表示，台大有自己的堅持，但他認為，在不影響土地使用權、租約，以及土地使用規劃原則下，應讓農民與台大達成一種合意的協議，但這光靠農業部可能比較困難，因此行政院會介入協調，達到雙方的平衡，畢竟現狀是如此，若長年不改變，人民對政府的信賴恐怕會不夠，政府未來在協調過程，會站在農民以及土地充分利用的立場，積極在台大與農民之間取得共識。

台大實驗林租地耕作，逢風災無法申請農損補助，行政院長卓榮泰（左三）到南投勘災，表態行政院將介入協調。（記者劉濱銓攝）

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