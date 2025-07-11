丹娜絲風災農損逾24億 天災低利貸款半年免息

行政院長卓榮泰視察農業災損。（資料照）

2025/07/11 18:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲颱風加上後續豪雨侵襲，中南部災情嚴重，農業部統計至今（11日）上午，農損已達24億1837萬元，以台南市9億多元最多，嘉義縣6億多元次之，雲林縣也損失4億多元；為了協助農民度過難關，提供農業天然災害低利貸款（天災貸款）與農民組織及農企業天然災害復耕復建貸款（農企業災貸）半年免息，由農業部補貼。

農業部統計，截至今上午11點，全台農業產物及民間設施估計損失計24億1837萬元，以台南市損失9億1304萬元占38%、嘉義縣損失6億5611萬元占27%、雲林縣損失4億959萬元占17%、彰化縣損失2億3145萬元占10%、高雄市損失9974萬元占4%及屏東縣損失8267萬元占3%。

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以作物來看，受損作物主要為香蕉，被害面積2081公頃，損害程度32％，換算無收穫面積671公頃，損失金額2億2492萬元；其次為文旦柚、番石榴、竹筍及柳橙等。漁產損失估計2億3577萬元，主要為牡蠣。畜禽舍也毀損2億3638萬元。林產損失則為竹筍，金額達5321萬元。民間設施也損失逾4億元。

農業部農業金融署則表示，為協助受災農漁業者災後復耕、復養及復建，減輕其財務負擔，提供天災貸款與農企業災貸，並且半年免息，由農業部補貼，共同相挺農漁業者度過難關。

農金署進一步說明，截至114年6月底，天災貸款餘額約25億元，3600戶，這次免息措施預估4千戶受益，可節省利息約2千萬元。為加速流程，這次免息措施無需認定且免申請，除上開免息措施外，為進一步降低農漁業者的負擔，上述案件送經農業信用保證基金保證者，免息期間內免收保證手續費。

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