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    大學分科測驗》數甲沒考「黎曼和」難題 全中教：對考生友善

    大學分科測驗數甲今年未考出常見的「黎曼和」難題，全中教老師們認為今年對考生友善。（全中教提供）

    大學分科測驗數甲今年未考出常見的「黎曼和」難題，全中教老師們認為今年對考生友善。（全中教提供）

    2025/07/11 18:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第3節考數學甲科，全國高級中等學校教育產業工會解題教師直指，今年未考歷年常出現的「黎曼和」難題，對考生友善，考題具層次性，兼具基本與挑戰題，難度不高但具鑑別度，用功的考生可發揮應有的數學實力。

    「黎曼和」指作為黎曼積分的基礎，用來逼近函數曲線下的面積，也就是用矩形面積之和來近似連續函數的積分；另「黎曼假設」則是數學界的著名難題，涉及黎曼ζ函數的零點分佈。

    全中教表示，整份題目難度與去年接近，但單選的基本題數量增加，敘述不冗長，有利學生作答，5標估與去年接近；計算量跟去年相比，整體增加不大，難易度與去年接近，部分題型與學測複習題型接近，學生應該會覺得熟悉可寫。

    此外，全中教老師分析，今年多選題難度隨選項循序漸升，引導考生勇敢作答，且能鑑別不同程度的考生，其中第12至14題公仔抽獎題組生活化但鑑別度高，第15至17題強調數學論證推理，難度循序漸升，旋轉體具鑑別度，高三內容佔約30分，新課綱特有的斜橢圓、一次近似題型均未考出。

    評論教師包括桃園市南崁高中黃茄峰、台北市中崙高中陳明娟、北一女廖培凱、北市成淵高中陳正鴻、北市中正高中高天德。

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