丹娜絲強襲！ 台南後壁平房屋頂掀翻成露天厝

丹娜絲強襲，整排平房的屋頂全被掀翻、吹走。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/11 18:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」挾帶逾14級的強風襲擊台南，溪北地區災情嚴重，後壁侯伯里2鄰的整排三合院平房，屋頂全被掀翻、吹走，成了連棟的「露天厝」，慘況令人怵目驚心。

丹娜絲影響期間，住平房的居民整晚睡不著，透天厝的住戶也是一夜驚恐，64歲的廖姓婦人心有餘悸地說，樓上玻璃窗被強風拍打，不斷發出巨大的碰撞聲響，難以入眠，只好下去客廳避災。

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廖婦提到，連夜大雨，3樓陽台盆栽的枝葉被掃光，塞住排放孔道造成淹水，溢流到1、2樓，造成災情。颱風之後，居民仍得面臨沒有水電的日子，根本難以清理家園，廖婦被兒女載至嘉義的飯店住2天，至少可沐浴、洗衣服，暫時遠離重災區。

後壁區長李至彬表示，丹娜絲強襲後，轄內14里、9061戶全部停電，截至今天中午，仍有368戶停電，正積極搶修。李至彬指出，颱風過後進行查報，約460戶房屋受損，所幸沒有造成人員傷亡，逾20戶低收入家庭將請市府做工行善團協助修繕。其餘的受損房屋，李至彬強調，將努力爭取社會救助管道，盡全力幫忙災民的家園復建。

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