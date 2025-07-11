各界助台南風災重建 南紡購物中心捐款1000萬元

為協助台南災後復原，各界熱心響應，除捐款外，餐飲業者心也暖心送餐盒給辛苦的台電搶修人員。（南市府提供）

2025/07/11 18:27

〔記者蔡文居／台南報導〕為了協助台南災後復原，各界熱心響應，繼吳修齊紀念雙親文教公益基金會捐款1000萬元之後，台南在地企業南紡購物中心今天（11日）也捐款1000萬元助台南災後重建。南市社會局統計，台南市這次風災累計已收到善款2300多萬元。

另外，宏佳騰動力科技股份有限公司則提供氫能發電機，支援災區臨時電力供應。饗賓集團則捐助10萬元，並提供暖心餐盒予災民及救災人員；同時，饗賓集團未來將加大採購台南農產品做為門市食材，支持台南農民。

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台南市長黃偉哲感謝企業、民間團體以及許多民眾的愛心，以捐款或是提供設備的方式，幫助台南災後復原工作順利推展。

南市社會局表示，截至今日下午，指定救助丹娜絲風災的善款共收到2375萬8558元，其中包含吳修齊紀念雙親文教公益基金會、南紡購物中心捐款共2000萬，還有各界熱心團體、民眾的小額捐款。所有捐款將專款專用，用於協助受災民眾生活重建與基本所需，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。捐款連結：https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614

（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」）

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