大學分科測驗》數甲排列組合題 去年答對率10％ 補教：今年史上最容易

補教得勝者老師解創智表示，今年數學甲決勝關鍵在幾何、圖形及分析能力。（記者林曉雲攝）

2025/07/11 18:03

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗數學甲科，補教得勝者老師解創智表示，今年回歸到考數學能力，因計算機已融入教學現場，不需大量繁雜計算，考基本演算即可，相對以前不單要會算、還要算得快，現在只要會算就可以過，純代數大家都會而分不出高低，幾何、圖形和分析是決勝點，去年排列組合答對率只有10%，今年單選第3題考排列組合應屬史上最容易。

解創智分析，今年題目結構清楚、命題平易近人，具「由淺入深」的安排，前段穩定情緒、後段略有挑戰，雖然屬於「歷年來最簡單」之一，但仍有數題需審慎判斷與適當取捨，考驗臨場EQ與時間管理能力，計算量不大，重視「圖形判斷」、「觀念熟練」、「解法策略」。

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解創智表示，因為今年仍有數題會「卡」住考生，預估5標部分，頂標估44級分（比去年估降1級分），前標37級分（比去年估降1級分），均標估27級分和去年相同，後標（估17級分）和底標（估11級分）則比去年估降1級分。

解創智說明，5、6兩冊出題占比一半，1至4冊多考圖形相關題；單選第1題不用判斷，選項代入就可答題，能穩定考生心情，單選前3題只要花5分鐘可答完，多選題第5題要稍演算一下，但不難；第7題函數圖形的概念要清楚，多選第8題是整卷較難的題目，環環相扣的布題，考生未必能掌握住題幹所提供的關鍵線索，會因此陷入思考。

此外，解創智指出，第9題考旋轉矩陣，第10題和11題考幾何，考生腦中是否浮現出幾何直覺圖形是關鍵，第11題把考卷對折，想一下就可答題了，找到解題方法就會很快，找不到就難了；第12至14題考幾何分布，敘述清楚，題幹文字長一點，但主題商店公仔抽獎的方向是考生常見，冷靜看一下方式一和二可答題，第15至17題考積分，每個步驟都要寫清楚，「證明題」則多數考生不太擅長。整卷計算量應屬少量，決勝點在於「找到解答的方法就可秒解」。

分科測驗數學甲，補教得勝者老師預估5標，除了均標估和去年相同，其餘4標均估下降1級分。（得勝者提供）

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