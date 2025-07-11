大學分科測驗》數甲評量基本概念 高中師：由易而難 分數有機會墊高

台北市高中數學科教師群評析數學甲考題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/11 17:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗首日第三科考數學甲，大考中心指出，各題型題目由易而難排序，可以鼓勵考生作答，試題以評量數學概念為主，不需要繁複計算，內容取材自古希臘數學家歐幾里德《幾何原本》，可以鼓勵學生接觸數學書籍。而台北市高中數學科教師群則認為，有些題目看圖就能得到答案，能鼓舞學生不要放棄，且考生分數有機會因題目難易排列而墊高。

大考中心副主任黃璀娟指出，命題符合數甲內容，統整相關單元，可評量高中概念的應用，如第9題考平面線性變換、三角比等；第12至14題、第15至17題則是必須透過解讀數學語言，評量符號表達的能力。

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至於特色考題部分，黃璀娟舉例，第3題取材《幾何原本》的「給定相異2點可決定1條直線」，相異3點可決定3條直線，但3條共線僅決定1條直線，考生必須依照題意所給圓、直線方程式，找出8個點的座標，並判斷共線情形。

中正高中教師林榮福表示，雖整份試卷難易中等，與往年相仿，難題與中間偏難題分配差不多，不過中間偏易題與易題比例，易題增加，且各大題及多選題選項大致由易而難排列，對考生作答信心有支持作用，因此分數也有機會墊高。

陽明高中教師蘇順聖提到，以往分科測驗計算量比較大，但今年著重在觀念性，有些題目讓考生可以很快答出來，如第一題看圖就可以得到答案，給後段的考生可以有更多得分機會，具鼓勵報考數甲學生不要放棄的效果。

成功高中教師許為明認為，整體來說單選較簡單，考較多基本觀念，而難題則如第八題考複數相關內容，學生相對比較不熟悉，但選項中是有提示作用的。

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