彰化暴雨鹿港大淹水 卓榮泰視察提3要求

行政院長卓榮泰（中）今天到福興鄉視察花椰菜泡水災情。（記者湯世名攝）

2025/07/11 17:59

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣連日暴雨造成多處地區淹水，其中鹿港鎮更出現多年來罕見的大規模水患，行政院長卓榮泰今天（11日）到鹿港鎮視察文開抽水站時指出，這次雨量相當大，未來應加大排水、抽水系統，逕流分擔再增加幾處地點，分擔水流的壓力；舊有的抽水站也應更新，並且新建抽水站；經濟部已寬列跨年度的千億元預算，要來解決源頭的問題，務必要達到最小的淹水面積、最快的退水速度與最高的安全標準。

經濟部水利署官員簡報指出，這次彰化縣主要淹水區域有鹿港、溪湖、大村與員林等多個鄉鎮，以鹿港為例，外海有一個閘門，已有20多年歷史，抽水效果不佳，將與縣府合作重新加大或更換改善；大排水系統做好，市區的小排水系統也要改善，將來會研議改善，讓排水效果不打折扣。

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彰化縣長王惠美說，去年因為颱風侵襲，縣府已辦理6個區塊進行短暫儲水，雖然有中央補助經費3億8千萬元，但開挖完畢後，未來還要繼續開挖其他地方，但後續補助款還不知在哪，希望中央能持續支持；鹿港鎮長許志宏則說，這次淹水面積太大，鹿港出海口的抽水站相當老舊，亟需改善；新建顏厝抽水站、改建鹿港抽水站、新建丁幹線調節池，一定能有效排水。

卓榮泰表示，這次彰化淹水面積有52公頃，但局部來看，初步仍有達成前瞻基礎建設跟8年800億元治水的標準，縮小淹水面積，退水的時間更快；舊有抽水站更新、新的抽水站設置，希望由中央與縣府一起合作達成。卓揆稍後視察福興鄉花椰菜田時裁示，關於現金補助、貸款減免與設施的補助，政府會衡量損失範圍多大、財力多大，能補助就盡量支援。

行政院長卓榮泰（右2）今天由彰化縣長王惠美（右）等人陪同到鹿港文開抽水站視察排水系統。（記者湯世名攝）

行政院長卓榮泰（右）今到鹿港文開抽水站視察排水系統，鹿港鎮長許志宏（左）遞交治水計畫。（記者湯世名攝）

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