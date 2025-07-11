高齡犬綁機車熱死 新北動保處罰飼主1.5萬

犬隻於烈日下，獨自被牽繩繫留機車上。（新北市動保處提供）

2025/07/11 17:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕炎炎夏日，不只人會中暑，毛寶貝更是「熱」不可擋。新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，一隻12歲高齡犬近日被飼主綁在機車上，無水、無遮蔽，最終疑似熱衰竭倒地死亡。飼主稱僅短暫離開前往醫院探親，但犬隻已因脫水不治。動保處依動保法裁罰1萬5千元，並要求飼主接受3小時動保講習。

楊淑方說明，事件發生於六月，地點在輔大校園停車場，當時氣溫約攝氏30度。一隻年邁米克斯犬被發現呼吸急促、舌頭外吐，民眾通報動保處時犬隻已休克，送醫後仍宣告不治。調查指出，犬隻除高齡外，也有肥胖問題，短時間曝曬即釀成悲劇。

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楊淑方提醒，短吻犬、長毛犬、肥胖犬、高齡犬及患有心臟、呼吸或神經疾病的犬隻，皆屬高風險族群，飼主應加倍留意。依《動物保護法》規定，未妥善照護致犬隻死亡，最高可罰7萬5000元。呼籲飼主應避免動物曝曬高溫，提供陰涼、通風與飲水環境，室內也應適當降溫。此外，市府與協會合作推廣寵物急救術，每梯次提供5名免費名額可線上報名（網址https://tinyurl.com/2342da57。）參加「大人、小孩與毛寶貝基本救命術課程」。

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