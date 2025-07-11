百合颱風料24小時內生成！最新路徑、對台影響曝光

熱帶性低氣壓06W，將成為今年第5號颱風「百合」，預測路徑朝日本移動，對台灣無影響。（擷取自日本氣象廳官網）

2025/07/11 18:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風才剛離台，日本東南方海面又出現熱帶性低氣壓。日本氣象廳資訊指，該熱帶低氣壓最快可能會在24小時內生成颱風，意味將成為今年第5號颱風「百合」，預測路徑朝日本移動，對台灣無影響。

根據中央氣象署最新資訊，該熱帶性低氣壓今（11）日14時的中心位置在北緯25.0度，東經140.0度，以每小時13公里速度，向北北西移動。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書發文表示，在日本南方海面的熱帶性低氣壓06W有機會發展為今年第5號颱風百合（Nari，南韓提供），大致往北發展，是否接近日本仍要再觀察，對台灣則沒有影響。吳聖宇提醒，後續92W的變化也需要注意，預報模式似乎都認為它會遇上西風槽東移而轉向偏東方向往西日本靠近，也不排除另外發展的機會，所幸對台灣也沒有影響。

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氣象專家吳聖宇說，熱帶低氣壓06W可能發展為颱風百合，大致往北發展，是否接近日本仍要再觀察，後續92W的變化也需要注意。（擷取自臉書「天氣職人-吳聖宇」）

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