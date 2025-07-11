丹娜絲重創中小學增至814校 鄭英耀視察台南學校允專案協助

教育部長鄭英耀（中）今日在台南市教育局長鄭新輝（左）陪同下，視察台南市鹽水國中、鹽水國小及竹埔國小災情及復原進度，允諾專案協助校園復原。（教育部提供）

2025/07/11 17:28

〔記者林曉雲／台北報導〕丹娜絲颱風帶來的豪雨重創南部，根據教育部校安中心最新統計，截至今（11）日下午2時止，高級中等以下受災學校增至814校。教育部長鄭英耀今日在台南市教育局長鄭新輝陪同下，視察台南市鹽水國中、鹽水國小及竹埔國小，允諾教育部會攜手台南市政府，全力協助學校災後復原，儘速恢復校園正常運作，提供師生安全無虞的學習環境。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，災後第一時間已立即核定台南市、嘉義縣、嘉義市、彰化縣及雲林縣校園災害搶險搶修及復原金共1800萬元，補助其中的1620萬元，用以支應國民中小學校園搶險與復原，如校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，以協助學校儘速恢復校園正常運作。

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丹娜絲颱風對台南市多所學校造成嚴重損害，其中鹽水國中活動中心屋頂鐵皮、天花板與輕鋼架遭強風吹落，校內大樹及圍牆倒塌；鹽水國小幼兒園、圖書館、活動中心、廚房等設施設備多處受損，校內歷史建物鹽水神社鳥居，也遭強風吹襲傾斜；竹埔國小籃球場、溜冰場等運動設施損壞，周邊展演臺及大門也亟待修繕。

鄭英耀向辛勤守護校園的校長、教師與行政同仁表達感謝，就鹽水國中、鹽水國小、竹埔國小急迫性需求，指示國教署儘速以專案協助，並由台南市教育局盤整所轄學校損害情形，儘速依行政院公共工程委員會「114年7月丹娜絲颱風」專案提出復建需求，教育部後續將配合行政院公共工程委員會採從寬、從速、從簡原則，加速審查作業，以協助學校加速進行災後復建。

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