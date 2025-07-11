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    養殖業自備發電機非租借無補貼 嘉縣府爭取補助

    養殖工寮被傾倒樹木毀損。（記者林宜樟攝）

    養殖工寮被傾倒樹木毀損。（記者林宜樟攝）

    2025/07/11 17:13

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重災損，布袋鎮、東石鄉、義竹鄉等地的養殖業者受停電影響，多數自備發電機或租用發電機，有業者反映，自行裝設的發電系統因風災毀損，但因不是租借發電機，反而無法獲得發電機租金補貼，盼政府能伸援手；縣府農業處漁業科長張建成表示，已請求行政院辦理養殖漁業維生設備災後復建補助計畫，補助漁民復建購置維生設備費用。

    嘉義縣因風災養殖牡蠣受損1億8375萬元，養殖漁業金目鱸、台灣鯛（吳郭魚）、虱目魚、草魚及紅鼓鱸魚2239萬元，多數業者靠發電機苦撐，避免水車停止運轉導致魚群死亡，但停電已進入第6天，長時間停電導致機組無法負荷，已開始有養殖魚群死亡。

    李姓養殖業者說，農業部漁業署提出緊急租用發電機租金補貼，而許多業者經過多次災害，未雨綢繆，已自行裝設發電系統及購置發電機，但部分發電設備被吹垮或被樹壓壞，卻因不是租借而無法領補助；張建成說，颱風造成多數魚塭飼料桶、增氧機（水車）或發電機損壞，縣府已請求行政院辦理補助。

    嘉義縣長翁章梁今天到沿海瞭解養殖業者困境，嘉義縣養殖漁業生產區發展協會理事長黃金獅說，許多養殖區的道路被各項吹倒的電桿、樹木等阻斷，建議先將傾倒物清除，加速修復電力；今天下午4點嘉義縣仍有1萬8千多戶停電，翁章梁說，縣府已投入路樹清理與道路搶通作業，外縣市也調派人力器具支援，縣府持續與農業部聯繫，回報漁業災損數據並爭取相關補助，盡力協助民眾後續復原。

    台電嘉義區營業處副處長張右侗說，嘉義縣電線桿約有900根斷裂，台電已緊急修復超過300根，復電區域逐步擴大，沿海地區已加派工班修復，盡速處理電力需求。

    另外，許多民眾反映房屋、棚架倒塌及廢棄物清運困難，翁章梁說，已盡速調度資源清理，民眾家中倒塌、屋頂被吹走等，請鄉鎮市公所及社會局提供安遷及救助服務。

    嘉義縣四處都是傾倒電桿。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣四處都是傾倒電桿。（記者林宜樟攝）

    養殖業者靠發電機讓水車運作。（記者林宜樟攝）

    養殖業者靠發電機讓水車運作。（記者林宜樟攝）

    養殖業者裝設的發電系統毀損。（記者林宜樟攝）

    養殖業者裝設的發電系統毀損。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁到魚塭勘災。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁到魚塭勘災。（記者林宜樟攝）

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