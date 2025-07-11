母猝逝失依 台東重度障礙姊妹「共伴家園」獲新生

失去母親後，身心障礙姊妹薺萱、薺玟在共伴家園支持下，重建人生。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

2025/07/11 17:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一對重度障礙姊妹薺萱、薺玟，母親猝逝後失去唯一的照顧者，原已脆弱的家庭瞬間崩塌。薺萱因腦性麻痺造成視覺、肢體與智能多重障礙，行動與思考能力皆受到限制；薺玟同樣患有腦麻，並合併視覺與聽覺障礙，台灣自閉兒家庭關懷協會創辦人孫中光「孫爸」表示，以「共伴家園」模式陪伴，取代「機構」安置。

薺萱、薺玟父親早一步過世，母親日前因急病猝死，姊妹二人只能由台灣自閉兒家庭關懷協會接手，協會表示，會以更有愛的環境，讓更多這樣的身心障礙者在成年後有所陪伴。

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協會推動「認養星願的孩子」計畫，邀請社會大眾以每月定期定額方式，長期支持共伴家園的運作。資源將用於孩子的生活訓練、職能培力、多元課程及社區參與等，協助他們在成年後仍能穩定地成長與生活。孫爸強調：「這些孩子或許無法長大成人、獨立生活，但他們值得被好好陪伴一輩子。」

目前共伴家園照顧30多位身心障礙青年，為因應持續增加的照顧需求，協會將於今年9月21日完工第二棟大樓，預計接納更多家庭支持不足、需仰賴替代照顧的身障青年。這不只是空間的擴建，更是責任的延伸─讓更多孩子不再被社會遺忘，也讓更多家庭能安心將未來託付。

孫爸誠摯呼籲社會大眾加入「認養星願的孩子」行列，「不是每個人都能成為他們的家人，但每個人都可以成為他們的後盾。」穩定的支持、陪伴這些生命走得更遠、更久，不讓他們被時間與制度遺落。

障礙人士參與包裝台東池上米，培養職能與生活自信。（台灣自閉兒家庭關懷協會提供）

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