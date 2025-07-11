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    斷電6天！賴清德再赴台南勘災 經濟部長允諾：今天全面送電

    颱風丹娜絲重創台南溪北地區，總統賴清德於將軍漁港，聽取農業局及漁會人員簡報。（記者王姝琇攝）

    颱風丹娜絲重創台南溪北地區，總統賴清德於將軍漁港，聽取農業局及漁會人員簡報。（記者王姝琇攝）

    2025/07/11 16:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕颱風丹娜絲重創台南溪北地區，許多民眾歷經6天沒電斷網生活。總統賴清德今天再度前往台南七股區、將軍區、學甲區勘災，聆聽民眾意見與需求，其中斷電之苦陳情不斷！經濟部長郭智輝允諾，今天將全面送電。

    郭智輝表示，預計今天傍晚5點前恢復全市供電，最晚於天黑前完成多數地區復電，部分偏遠地區或線路嚴重受損、短期難以修復的地點，將優先派遣發電機與移動式儲能設備支援；他說，這次災區範圍太大修復速度比較慢，賴清德總統特別指示不能再讓民眾受苦，力拚今天全區供電，若民眾發現鄰近區域已復電，但自家仍未來電可通報台電，將盡速派員處理。

    賴清德指出，颱風罕見從南部平原登陸，為120年來首例，風勢強勁導致全國約2400根電桿倒塌，台南市即占1133根，災損嚴重，復電難度高。他說，台電持續增派人手，已動員全國799名人力、160多個工班投入台南市，逐步恢復主幹線電力。

    賴清德也於將軍漁港聽取農業局及漁會人員說明目前困境，漁港餐廳業者也期盼政府協助業者重新站起來。賴清德回應表示說，這部分政府責無旁貸；另針對針對濃漁業損失已經列入全品項的補助，指示農業部和漁業署與台南市政府加強與漁會合作，以更便民的方式，盡速補助發給漁民。

    總統賴清德於將軍漁港聽取農業局及漁會人員簡報。（記者王姝琇攝）

    總統賴清德於將軍漁港聽取農業局及漁會人員簡報。（記者王姝琇攝）

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