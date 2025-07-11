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    台中3女律師遭悍婦呼巴掌、當街追打 司法院：各法院建立快速反應機制

    司法院嚴正譴責暴力，將責成各法院建立快速反應機制。（資料照）

    司法院嚴正譴責暴力，將責成各法院建立快速反應機制。（資料照）

    2025/07/11 16:55

    〔記者張文川／台北報導〕台中市一對姊弟因土地抵押糾紛對簿公堂，弟弟於一、二審先後委任的3名女律師卻在法庭內外遭其姊辱罵、呼巴掌、當街毆打暴力相向、甚至揚言殺人；司法院今對此特地聲明表示，嚴正譴責暴力行為，將責成各法院，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，加強安全保護措施與巡邏，並籲各界尊重司法獨立與專業，理性看待司法程序。

    司法院表示，任何對律師的人身攻擊或威脅，不僅侵害個人安全，更破壞司法制度的正常運作，嚴正譴責此類暴力行為，並籲請各界共同維護律師執業環境的安全與尊嚴。

    司法院強調，將責成各法院，強化對司法從業人員的人身安全保護措施，建立快速反應機制，及時處理安全威脅事件，並加強法院及相關場所的安全設施與巡邏。

    同時，司法院也會促請各法官，善用訴訟指揮權限，維護法庭安全與秩序，確保司法從業人員均能在安全無虞的環境中，無畏無懼履行職責。

    司法院指出，法院是維護法治、保障人民權益的公共場域，民眾至法院行使憲法保障之訴訟權，應冷靜、理性表達意見，而非採取暴力或其他非法手段，呼籲社會各界，尊重司法獨立與專業，理性看待司法程序，共同維護法治社會的核心價值。

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