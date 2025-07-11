林口長庚自助餐「2菜1麵線」多少錢？價格曝光網友嚇傻

一名網友在臉書發文，表示在林口長庚醫院的地下室自助餐，夾了兩道菜和麵線，結果要價170元，讓他「被嚇到」。（擷取自爆料公社）

2025/07/11 20:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書發文說，在林口長庚醫院的地下室自助餐夾了兩道菜和一份麵線，結果要價170元，讓他「被嚇到」。文章貼出後，有網友開玩笑留言：「如果結帳價格讓你血壓升高，到上面就可以直接掛號了。」

原PO今天在臉書社團「爆料公社」發文貼出照片說，在長庚醫院地下室的自助餐店用餐。圖片可見，他夾了一份看似為蒸蛋或豆腐類的製品，一份瓠瓜和一份麵線，沒想到從他貼出的發票顯示，這餐要價170元，讓他直呼「被嚇到」。

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貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言猜測原因：「如果沒記錯，林口長庚自助餐是秤重的」、「如果秤重，看起來就超重啊」、「東西貴就盡量不要拿重的」、「因為是秤重，你拿的剛好都是很便宜又很有重量的東西」、「你吃的不是餐，是抽成跟租金」、「林口長庚拿空便當盒的地方，秤重算錢，明碼標價，有寫100公克多少錢！秤重，秤重計費！你沒有看嗎？？」

其他網友則留言：「肯定是我吃米不知道米價」、「這我沒辦法接受」、「現在已經盡量不去買自助餐了」、「哇～真的貴」、「不說價格，這賣相看起來也不是很好吃耶」、「如果結帳價格讓你血壓升高，到上面就可以直接掛號了。沒辦法，你這餐是吃租金，不是在吃飯。」

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