大學分科測驗》數甲需多層次思考 台北考生：非選解題得繞彎

今天下午第一節考數甲，結束考試後不少學生提早交卷、步出考場。（記者孫唯容攝）

2025/07/11 16:50

〔記者孫唯容／台北報導〕114學年度分科測驗今（11）日登場，第一天考物理、化學、數甲、生物，一早考生就前往考場複習備戰，下午第一節數甲結束考試後不少學生提早交卷、步出考場。多數考生表示，前面考題寫得很順，後面就出現困難。

百齡高中陳同學說，這屆考題和以往差不多，自己在上補習班的時候都寫過，這次多選題較為簡單，希望可以拿到10級分就好；景美女中張同學則認為，本屆考題偏難，證明題證明不出來，邏輯都要思考一下才能寫出答案。

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西松高中陳同學指出，這次「填充第二、三題算是送分題，簡單到我覺得是不是算錯了」，檢查那題的時間比原本寫的時間還長；西松高中蘇同學就讀三類組，她表示，這屆考題「給你一種你好像寫得出來，但是實際上你寫不出來的感覺」，個人覺得前面寫起來很順，之後很卡，後面題組有許多定積分的圖形、空間座標、向量，其中圖形座標很多，微積分那塊最難寫、佔分又很重，但是110年的考題比今年困難。

育成高中范同學則說明，前面單選題都很基本，後面選填題有兩、三題要畫圖來理解，很花時間，導致非選題就沒什麼時間寫，非選第二題比較難，有旋轉舉證，要繞好幾個彎才能順利思考出答案。多選題則是要具備很多觀念，像是「微分兩次等於0是最大還最小值」這類型，個人覺得整體難度普通，題型題目都差不多，但是比起112年的考題簡單。

大同高中周同學也認為，本次測驗比112年簡單一點，112年是最難的，其中手寫第一大題要考期望值，這題還算簡單，不過期望值算是冷門題，一般來說，歷屆手寫都是考空間向量、微積分，沒想到要證明期望值。

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