屏縣派22人、重型機具 助學甲災後清理復原

屏東縣動員救災團隊前往台南市協助災後復原工作。（記者葉永騫攝）

2025/07/11 16:45

〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風為南台灣帶來嚴重災情，縣長周春米今（11日）接獲台南市長黃偉哲請求支援後，立即彙整各局處能量，派遣2組工作團隊計22人，於中午12時集結完成前往台南市學甲區，協助加速災後清理與環境復原工作。周縣長強調，救災不分你我，縣府將持續與台南市府保持密切聯繫，全力提供必要協助，展現南部縣市互助精神，盼讓鄉親盡早恢復正常生活。

11日在縣府秘書長楊慶哲、工務處長林洋助帶領下，工作團隊們齊聲喊出「台南加油、嘉義加油，加油！加油！加油！」充滿溫暖與鼓舞的口號，為災區鄉親暖心打氣。

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縣長周春米表示，受丹娜絲颱風、低壓帶及西南氣流影響，造成台南多處地區出現嚴重災情，在接獲台南市長黃偉哲請求支援後，立即指示縣府團隊在最短時間內完成人力與資源調度，工作團隊全力投入支援行動，協助當地災後復原與重建，未來將持續掌握災情發展，依需求提供必要協助，共同守護鄉親安全。

縣府表示，此次派遣支援人員22位，搭配多項重型機具，包括:山貓機具2台、小怪手2台、120型 （含夾具頭）、3.5噸卡車2台、16噸以下傾卸車4台、小發電機2台、20噸傾卸車、板車、抓斗車、電鋸工2名、砂輪機技工、乙炔切割技工以及多名技工，前往台南市學甲區協助災後復原作業，展現南部縣市合作互助精神。

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