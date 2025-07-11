為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大帆布支援台南 綠營高雄民代響應

    立委邱議瑩等人響應「大帆布支援台南」，將原本要懸掛的數十面大帆布，先支援台南。（邱議瑩提供）

    立委邱議瑩等人響應「大帆布支援台南」，將原本要懸掛的數十面大帆布，先支援台南。（邱議瑩提供）

    2025/07/11 15:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕此次颱風造成台南許多房屋的屋頂受損，民進黨高雄立委邱議瑩等人響應「大帆布支援台南」，將原本要懸掛的數十面大帆布，先支援台南，呼籲民眾一起救災幫忙。

    丹娜絲重創中南部，不僅掀翻屋頂、吹倒路樹，也造成農損慘重。民進黨立委林俊憲昨（10日）宣布，捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料，支援受災戶急需重建的第一線需求。

    高雄民代也紛紛響應，立委邱議瑩今天（11日）表示，風災過後，台南多處屋頂受損，急需能遮風擋雨的應急措施，響應台南立委林俊憲的行動，她和議員原本要懸掛的數十面大帆布，先提供給台南有需要的民眾，也希望拋磚引玉，鼓勵大家一起協助災民。

    她強調「台灣不大，我們更需要團結互助，高雄挺台南，挺台灣！」

    民進黨籍前高雄市副議長蔡昌達也響應「募集二手帆布」，他說，颱風把台南很多鄉親的房子吹壞了，急需要帆布來遮雨，台南市議員周嘉韋特地開貨車南下高雄募集帆布，他聽到消息，一起參加行動並提供全新帆布，希望能幫上一點忙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播