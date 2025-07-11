大帆布支援台南 綠營高雄民代響應

立委邱議瑩等人響應「大帆布支援台南」，將原本要懸掛的數十面大帆布，先支援台南。（邱議瑩提供）

2025/07/11 15:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕此次颱風造成台南許多房屋的屋頂受損，民進黨高雄立委邱議瑩等人響應「大帆布支援台南」，將原本要懸掛的數十面大帆布，先支援台南，呼籲民眾一起救災幫忙。

丹娜絲重創中南部，不僅掀翻屋頂、吹倒路樹，也造成農損慘重。民進黨立委林俊憲昨（10日）宣布，捐出首批約100面選舉看板帆布，作為災區臨時遮蔽材料，支援受災戶急需重建的第一線需求。

請繼續往下閱讀...

高雄民代也紛紛響應，立委邱議瑩今天（11日）表示，風災過後，台南多處屋頂受損，急需能遮風擋雨的應急措施，響應台南立委林俊憲的行動，她和議員原本要懸掛的數十面大帆布，先提供給台南有需要的民眾，也希望拋磚引玉，鼓勵大家一起協助災民。

她強調「台灣不大，我們更需要團結互助，高雄挺台南，挺台灣！」

民進黨籍前高雄市副議長蔡昌達也響應「募集二手帆布」，他說，颱風把台南很多鄉親的房子吹壞了，急需要帆布來遮雨，台南市議員周嘉韋特地開貨車南下高雄募集帆布，他聽到消息，一起參加行動並提供全新帆布，希望能幫上一點忙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法