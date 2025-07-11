蔣萬安、李雅英組隊逛夜市！吃了7道美食還去參拜慈諴宮

蔣萬安不僅擔任嚮導，和李雅英前往慈諴宮參拜媽祖。（台北市市場處提供）

2025/07/11 15:14

〔記者孫唯容／台北報導〕台北夜市怎麼吃才對味？跟著台北市長蔣萬安與啦啦隊女神李雅英就對了！日前蔣萬安與李雅英組隊，前往士林夜市探索銅板美食，除了帶民眾了解一年一度的「台北夜市打牙祭」活動外，兩人還一起解謎、闖關，吸引人潮詢問「市長和女神到底是吃哪一道美食？」相當轟動。

「台北夜市打牙祭」活動去年找來啦啦隊女神李多慧，和蔣萬安一起逛南機場，今年再度邀請同為啦啦隊女神的李雅英與蔣萬安走進士林夜市，蔣萬安不僅擔任嚮導，和李雅英前往慈諴宮參拜媽祖，還組隊闖關透過圖形猜測美味小吃，品嚐家鄉碳烤雞排、好朋友涼麵、士林大腸包小腸、炭烤杏鮑菇、丞祖胡椒餅及簡記木瓜牛奶等超人氣美食，以趣味闖關及猜謎的方式，為消費者介紹士林夜市各項特色小吃，向世界推廣臺北市夜市美食的軟實力。

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根據交通部觀光署統計，韓籍來台旅客每年皆有顯著的成長，在113年更正式突破百萬人次；市場處張峻閔科長表示，夜市是韓國人心目中必訪的熱門景點，除了台灣小吃的吸引力，還包括夜市獨特的熱鬧氣氛及在地文化底蘊，2025台北夜市打牙祭，特別結合士林慈諴宮，搭配周邊夜市小吃，共同構築起士林地方社會的人情與信仰網絡。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，夜市轉型重新定位，提升服務品質，才能吸引更多觀光客，近幾年士林夜市逐漸擺脫坑殺觀光客的刻板印象；士林夜市國際觀光發展協會總幹事魏啟則表示，前幾年因疫情嚴峻，影響國內旅遊生態，夜市受到相當大的衝擊，現階段人潮逐漸回流，未來配合市府持續合作推廣。

義信里里長許立丕表示，近年來市場處透過串連市府大型活動及國際賽事，成功為士林夜市吸引大量人潮，帶動攤商業績成長卓有成效，且北藝中心造型獨特，戶外空間靈活，創造了新的活動場域，展現士林地區的獨特魅力，也證明士林夜市商圈是有舉辦大型活動的條件，會持續來為市民及觀光客爭取舉辦更多活動，振興商機。

日前蔣萬安與李雅英組隊，前往士林夜市探索銅板美食，除了帶民眾了解一年一度的「台北夜市打牙祭」活動外，兩人還一起解謎、闖關，吸引人潮。（台北市市場處提供）

蔣萬安與李雅英組隊，前往士林夜市探索銅板美食。（台北市市場處提供）

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