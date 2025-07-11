因應漢光與防空演習 機場公司提醒旅客提早抵達並留意航班資訊

為配合7月17日13時30分至14時舉行的「城鎮韌性防空演習」，機場公司提醒旅客與接送親友，務必留意最新航班資訊，並提前抵達機場。示意圖。（資料照）

2025/07/11 16:17

〔記者劉信德／桃園機場報導〕為配合7月17日13時30分至14時舉行的「城鎮韌性防空演習」，機場公司提醒旅客與接送親友，務必留意最新航班資訊，並提前抵達機場，以確保行程順利進行。

機場公司表示，「城鎮韌性防空演習」將於7月17日13時30分至14時舉行。桃園機場將配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。當日演習期間所有航班正常起降，出境旅客報到、通關及登機作業均維持正常運作。入境抵達旅客則請依廣播及現場人員指引，循入境動線配合疏散避難。演習期間第二航廈南、北側5樓觀景台將暫停開放，聯外巴士、排班計程車及租賃車亦將暫停發車。旅客及接送親友請遵從航警、保全及防護團人員引導，以利演習進行。

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另依據民航局7月8日新聞稿指出，國軍「漢光41號演習」實兵演練將於7月9日至18日登場，桃園機場可能受演習影響之日期為7月13日至17日。依據國軍規劃，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式，實際對航班起降時段與範圍之影響仍需視當日操演內容及空中航行情況而定。

機場公司呼籲旅客於出發前查詢航空公司的航班資訊，並隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排，並於出發當日提早到達機場，避免因交通管制造成行程延誤。

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